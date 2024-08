Senorbì si veste a festa in onore di Sant’Antioco e Santa Mariedda. Il Comitato classe 1974, presieduto da Danilo Schirru, propone un ricchissimo programma di riti civili e religiosi che si protrarranno sino a martedì 6 agosto.

Oggi, giovedì 1 agosto, è il giorno clou della festa di Sant'Antioco, la più grande di tutto l'anno che richiama nel centro della Trexenta migliaia di persone. Questa sera alle 19, nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara, è in programma la messa solenne celebrata dal parroco don Giancarlo Dessì; alle 22 lo spettacolo pirotecnico, alle 22.30 in Piazza Italia si terrà l’atteso concerto di Noemi. La cantautrice, tra le voci più amate del panorama musicale italiano, proporrà i suoi maggiori successi: dalle canzoni degli esordi sino alle ultime hit. Tra i brani più attesi dal pubblico, che si annuncia numeroso, ci sono "Sono solo parole", "Per tutta la vita" e "Non ho bisogno di te".

La festa proseguirà nei prossimi giorni, quando gli appuntamenti civili e religiosi in onore di Sant'Antioco lasceranno idealmente il testimone alle celebrazioni per Santa Mariedda. I ragazzi del Comitato 1974 hanno voluto ricordare i loro coetanei di Senorbì che non ci sono più: Andrea Schirru e Tamango Erriu.

