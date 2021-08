Ferragosto col pienone anche sulla costa sud Orientale della Sardegna da Geremeas a Torre delle Stelle, Solanas, Villasimius, Castiadas e Villaputzu. Tantissima gente, oltre addirittura le presenze registrate nel pre Covid del 2019. A dirlo sono gli stessi operatori turistici che operano su tutta la costa. Numeri insomma ben superiori a quanto si poteva prevedere appena un mese fa con meno stranieri (causa pandemia) e molti più turisti continentali che magari in passato hanno preferito trascorrere il Ferragosto a Ibiza o nelle Seychelles.

Villasimius è da giorni col pienone e il Comune ha imposto per l'isola dei Cavoli un massimo di 500 presenze in contemporanea. Grande soddisfazione fra gli imprenditori della costa sud orientale. Gianni Iozza, del complesso turistico Santa Giusta di Castiadas, dice di avere tantissime presenza sino a metà settembre: “Siamo soddisfatti, non lo possiamo negare".

Cenzo Zaccheddu, proprietario del Villas Resort di Castiadas: “Un ferragosto col pienone -ammette - l'obiettivo è quello di allungare la stagione”.

E i turisti: “Mare da favola. Un incanto, da Simius, a Cala Sinzias, a Costa Rei – dice Loredana Petri, veneta - è la prima volta che trascorro le vacanze da queste parti. Finora siamo stati al nord dell'Isola. La Sardegna è davvero tutta un paradiso. Spiagge che sto conservando fra mille fotografie. Me le porterò tutte a casa”.

La spiaggia di Cal'e Pira a Castiadas (L'Unione Sarda - Andrea Serreli)

