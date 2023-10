Pochi abitanti - spesso dimenticati dalle istituzioni-, ma con un grande cuore.

A Esterzili, da ormai dieci anni, piazza Sant’Ignazio si colora di rosso, giallo e verde. Sono le mele di AISM, associazione italiana sclerosi multipla, che i volontari della Pro Loco distribuiscono, in concomitanza con altre piazze italiane, per raccogliere fondi per la ricerca e potenziare i servizi destinati alle persone che ogni giorno combattono e affrontano questa brutta patologia.

E purtroppo anche in un paese piccolo come Esterzili i casi registrati non sono pochi. A fronte di una donazione minima di 10 euro per mele di tre qualità diverse, raccolte in sacchetti da 1,8 chilogrammi. La Sardegna è una delle regioni più colpite. Mentre in Italia, ogni anno, 3.600 persone vengono colpite dalla sclerosi multipla.

Una nuova diagnosi ogni 3 ore. Delle 137mila persone con SM, il 10% sono bambini e il 50% sono giovani sotto i 40 anni. Nell’Isola, invece, si riscontrano 370 casi per 100.000 abitanti, con un’incidenza dei nuovi casi doppia rispetto alla penisola, 12 casi su 100.000, contro i 6 (sempre ogni 100mila abitanti) della media nazionale.

La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso e migliorare la qualità di vita delle persone con questa patologia.

© Riproduzione riservata