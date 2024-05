Non fa paura la “moratoria” della Regione contro eolico e fotovoltaico, che per 18 mesi dovrebbe bloccare la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile in Sardegna. È ancora una delibera di Giunta, la legge non c’è. E continuano ad arrivare le richieste di autorizzazione.

L’ultima depositata al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica porta la data del 6 maggio (dalla delibera era passata appena una settimana). La società Ecowind 6 vuole piazzare 17 generatori alti centinaia di metri tra Sinnai e Maracalagonis. Stesse aree di competenza di un altro contestatissimo progetto, quello per un muro di pale sopra Baccu Mandara, fino ai Sette Fratelli, in zona Bruncu de Lianu. Lì ad agire è una società con un nome simile e lo stesso indirizzo.

Il vento della Sardegna continua a essere troppo attrattivo, a dispetto delle prese di posizione delle istituzioni sarde.

Enrico Fresu

