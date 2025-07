Muravera mette in vetrina il suo patrimonio archeologico con un doppio appuntamento dedicato al progetto “Sentieri Primitivi di Muravera”, ideato dall’associazione Limen Sarrabus-Gerrei e finanziato dal Comune.

Due giornate di presentazioni, dibattiti e visite guidate che puntano i riflettori sulla ricchezza storica del territorio e sulla necessità di promuoverla con interventi strutturati e continui.

Il primo incontro si terrà venerdì 11 luglio alle ore 19 nell’aula consiliare “Piero Loddo”. Saranno illustrati gli obiettivi del progetto, i risultati ottenuti e le prospettive di valorizzazione legate ai percorsi “Sentieri Primitivi” concepiti da “Archeo Sarrabus”.

A coordinare l’incontro l’archeologo Stefano Crispu, curatore scientifico e supervisore degli interventi previsti. Prenderà la parola anche Enrico Trudu, funzionario responsabile della Soprintendenza Archeologia per la Città Metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna.

Il secondo appuntamento è fissato per sabato 12 luglio, sempre alle ore 19, presso il sito archeologico di Piscina Rei, in località Costa Rei, con ingresso da via della Necropoli. In programma una visita guidata al sito. “Con il progetto finanziato dal Comune compiamo un passo concreto verso la valorizzazione del nostro patrimonio archeologico, spesso poco conosciuto ma di straordinaria importanza – ha spiegato Fabio Piras, assessore del Comune di Muravera - Puntiamo su un modello di sviluppo che parte dalla tutela dell’ambiente e dalla riscoperta delle nostre radici. Vogliamo che questi luoghi diventino non solo mete di visita, ma spazi vissuti, raccontati e tramandati. Il coinvolgimento degli esperti e della Soprintendenza garantisce la qualità scientifica dell’iniziativa”.

