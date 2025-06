Un trentanovenne, disoccupato e senza fissa dimora, è stato arrestato a Elmas nelle prime ore di stamattina. Già noto alle forze dell'ordine, è gravemente indiziato dei reati di tentata violenza sessuale, lesioni personali aggravate, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché danneggiamento.

I carabinieri sono intervenuti all'alba, a seguito di una richiesta di aiuto proveniente dal centro di Elmas. L'arrestato aveva trascorso la notte assieme a una trentottenne e ad altri due conoscenti: era in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente per assunzione combinata di alcol e cocaina, e avrebbe preteso in maniera insistita un rapporto sessuale con la donna che si è opposta. A seguire è nata una colluttazione, durante la quale la vittima è stata colpita al volto con più pugni.

La pattuglia dei carabinieri ha subito bloccato l’aggressore e lo ha portato nella caserma di Sant’Avendrace a Cagliari, per l’espletamento delle formalità di rito. Anche lì, l'arrestato ha mantenuto un atteggiamento aggressivo, inveendo con insulti e minacce contro i carabinieri e danneggiando un distributore automatico di alimenti e bevande, colpito ripetutamente a pugni. Solo dopo un ulteriore intervento di contenimento è stato riportato alla calma e messo in sicurezza.

Adesso il trentanovenne si trova in carcere a Uta, a disposizione dell'autorità giudiziaria che valuterà i provvedimenti da adottare nei suoi confronti. Per la vittima, le lesioni sono state giudicate guaribili in pochi giorni.

