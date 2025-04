Un incendio nella notte ha interessato un appartamento a Elmas, con l'intervento da parte dei vigili del fuoco del comando di Cagliari. Per cause ancora da accertare, le fiamme sono scoppiate in cucina e hanno coinvolto il salone e il bagno, ossia le stanze adiacenti.

L'intervento dei vigili del fuoco per l'incendio a Elmas

In via precauzionale sono stati allontanati anche gli occupanti dei piani sottostanti. Non risultano persone coinvolte, con l'incendio spento nella notte e i danni limitati.

In supporto alla squadra dei vigili del fuoco sono arrivati anche un'autoscala e un'autobotte.

