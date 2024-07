Il Comune di Elmas continua con il programma di manifestazioni estive. Verrà inaugurata stasera la rassegna “Elmas in festa: spettacoli, laguna e tradizione”, un progetto di valorizzazione e promozione del territorio: piazza di Chiesa, dalle 21 in poi, ospiterà il cantautore spagnolo Tonino Carotone impegnato nel tour “Né angeli né diavoli” accompagnato dal Tamurita.

Per l’occasione è stata emessa un’ordinanza che prevede l’istituzione del divieto di transito e di sosta su ambo i lati con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Padre Raffaele Pibiri. Inoltre vengono istituiti il senso unico di circolazione in via Sulcitana dall’intersezione con via Suella sino a via dell’Arma Azzurra e il senso vietato in via Sulcitana dall’intersezione con via dell’Arma Azzurra e via Asquer di Flumini in direzione Assemini.

Obblighi e divieti vengono estesi anche agli altri appuntamenti di “Elmas in festa” che si svolgeranno tutti in piazza di Chiesa intorno alle 21: sabato 3 agosto si terrà il “Festival internazionale del folklore” a cura del gruppo folk Su Masu e martedì 6 agosto sarà la volta del “Festival Elmas rock” in compagnia di Pino Scotto, Revolver, The out e Mini Skaosss.

