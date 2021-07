Paura questa mattina a Elmas per un incidente stradale in via Dell’Arma Azzurra, che ha visto coinvolti un’auto e uno scooter guidato da un minorenne.

In seguito allo schianto, il giovane è stato catapultato sul parabrezza della Renault Clio: un impatto violentissimo che ha danneggiato il vetro anteriore della macchina. Il ragazzo alla guida del due ruote è rimasto illeso e, all’arrivo dei soccorritori del 118, ha rifiutato il ricovero in ospedale per gli accertamenti del caso.

I rilievi per la ricostruzione della dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalla polizia locale.

© Riproduzione riservata