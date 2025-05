Tra gli obiettivi del Comune di Burcei, la realizzazione dell'eliporto alla periferia del paese. Una necessità visto l'isolamento del paese che lo allontana da Cagliari. Una necessità anche per trasferimenti in ospedali in caso di emergenza e nella lotta agli incendi.

«È un problema serio» dice il sindaco Simone Monni. «L'area per realizzare l'eliporto la individueremo attraverso il nuovo Piano urbanistico comunale che sarà presto portato in Consiglio comunale. Ovviamente abbiamo già una indicazione di massima: di certo un paese isolato come il nostro deve avere un'area attrezzata per il decollo o l'atterraggio degli elicotteri. Emergenza e sicurezza, non sono problemi che possono essere trascurati».

«Guardiamo al problema con l'attenzione che merita – dice l'assessore all'Ambiente Ignazio Monni – : il nostro è un territorio ricco di boschi: in caso di incendi, i tempi di percorrenza dei mezzi di intervento sono lunghi. La presenza dell'eliporto sul posto garantirebbe l'immediatezza dell'intervento, essenziale in queste circostanze per limitare i danni».

