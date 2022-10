A Quartu le richieste di contributi sono aumentate del 33 per cento, causa caro vita che sta mettendo a dura prova anche chi ha un lavoro fisso. Oltre mille quartesi in fila per un sussidio che li aiuti a pagare bollette, spesa e affitti.

“Un aumento esponenziale che ci preoccupa – ammette l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni – per questo stiamo stanziando ulteriori risorse affinché nessuno venga lasciato indietro”.

Oltre ai 379mila euro - risorse statali - per la solidarietà alimentare e il sostegno dei canoni di locazione per le famiglie bisognose, ci sono gli oltre 800mila euro della Regione per i Reis.

Ma non bastano, tanto che il Comune ha già pronta una variazione di bilancio di oltre 200mila euro per far fronte alle tante richieste arrivate negli ultimi mesi: pensionati, padri e madri di famiglia che - anche se con un lavoro fisso - non riescono a pagare le bollette e a sostenere le spese di tutti i giorni.

© Riproduzione riservata