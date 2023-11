Scuole, biblioteca e centro conferenze di Soleminis chiusi nei prossimi giorni a causa del cedimento strutturale dell'edificio che li ospita.

Lo ha deciso, nella tarda serata di ieri, il sindaco Fedele La Delfa che ha firmato un'ordinanza urgente in seguito alle segnalazioni di "profonde lesioni strutturali" nel fabbricato di via Sirios, sede del centro polivalente del paese.

«Nessun allarmismo, è un provvedimento a tutela della sicurezza e incolumità pubblica - comunica il primo cittadino - Una decisione inevitabile per verificare le cause del cedimento e mettere in sicurezza l'edificio».

Scuola, biblioteca e sala conferenze resteranno chiuse almeno sino a domenica 12 novembre, per consentire lo svolgimento delle prime indagini, già avviate, per decidere gli interventi da mettere in atto. Sospese anche le lezioni dell'Università della Terza Età.

