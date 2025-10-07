I tecnici di Abbanoa soni impegnati oggi nel collegamento della nuova condotta adduttrice in località "Su Caffu", nel territorio del Comune di Ballao. Per l’esecuzione dell’intervento resterà sospeso temporaneamente il funzionamento dell’acquedotto del "Ramo Gerrei": per tutta la durata delle operazioni, iniziate alle 7 e si concluderanno intorno alle 18, sarà interrotto l’approvvigionamento idrico ai serbatoi dei Comuni di Ballao, Silius, San Nicolò Gerrei, Armungia e Villasalto. L’erogazione all’utenza sarà garantita dalle scorte presenti nei serbatoi comunali fino al loro esaurmiento, successivamente potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni soprattutto nelle zone più alte dei centri serviti dall’acquedotto. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni.

«Sarà cura dei tecnici del Gestore- scrive in una nota Abbanoa- contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida».

