Dopo Magdeburgo, con morti e feriti nella folle corsa in auto dentro i mercatini di Natale da parte dello psichiatria saudita Taleb Al Abdulmohsen, anche in Sardegna sono stati rafforzati i controlli intorno a piazze allestite per le feste e chiese.

I carabinieri del comando provinciale di Cagliari, nel rispetto delle linee operative definite in sede di riunione tecnica di coordinamento presieduta dal Prefetto, hanno intensificato i servizi di pattugliamento nella città metropolitana e in tutti i comuni della provincia dove sono presenti “mercatini di Natale” o iniziative simili «che richiamano particolare afflusso di cittadini locali e turisti in tutte le ore del giorno: particolare attenzione», fanno sapere dall’Arma, «è stata riposta anche nelle vicinanze delle chiese e dei luoghi di culto in occasione delle celebrazioni religiose frequentate da numerosi fedeli». Anche con il supporto dei colleghi del Nas, sono stati effettuati 462 servizi di pattuglia nel corso dei quali controllate sono state controllate 1553 persone. Alla fine il bilancio è leggero.

A Gonnesa è stato sanzionato amministrativamente un ristorante che svolgeva l’attività in assenza della notifica igienico sanitaria all’autorità competente per la realizzazione di un deposito di alimenti mentre a Iglesias la titolare di un ristorante è stata sanzionata per la mancanza di attuazione del piano di autocontrollo e per riscontrate carenze igienico sanitarie.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Iglesias hanno denunciato un 51enne residente a Carbonia perché beccato senza patente alla guida di un’auto non revisionata. Non ce l’aveva, perché gli era stata ritirata, anche un ventiquattrenne denunciato a Villamar.

(Unioneonline)

