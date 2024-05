Il paese celebra la 234esima edizione della festa de Su Spiridu Santu con una serie di appuntamenti religiosi e civili. La festa entrerà nel vivo oggi alle 18 con la celebrazione della messa in onore dello Spirito Santo, e a seguire la processione del simulacro alla volta di Chia. Domani, messa alle 9 in paese e alle 10 e alle 18 a Chia, e a seguire processione per le vie del centro della frazione.

Lunedì alle 18, messa a Chia e processione di rientro del simulacro verso la parrocchia di Domus de Maria: martedì messa alle 18 nella chiesa parrocchiale e processione finale nel centro abitato.

I riti civili prevedono oggi alle 21,30 uno spettacolo pirotecnico, alle 22 in piazza dello Spirito Santo uno spettacolo etnico con Festajolo. Domani alle 21, musica con i K2O: lunedì alle 21, in piazza Vittorio Emanuele, cabaret con Cossu e Zara, e alle 22,30 spettacolo pirotecnico. Martedì, ultimo giorno della festa, spazio alle 21 in piazza Vittorio Emanuele con il concerto di Beppe Dettori.

