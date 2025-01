Oramai è diventata sinonimo di successo: ancora una volta “Domus antigas”, la rassegna ideata dalla Proloco, ha richiamato migliaia di visitatori giunti a Pula per ammirare le antiche abitazioni, e per assistere ai tanti appuntamenti che hanno caratterizzato il weekend.

Complice le temperature primaverili di ieri, il giorno clou della manifestazione ha confermato le aspettative degli organizzatori.

Le trentaquattro case aperte dai proprietari ai visitatori hanno messo in mostra le antiche tradizioni del paese, offrendo uno spaccato della vita contadina che caratterizzava Pula prima di diventare una importante meta turistica. Tanti i luoghi in cui degustare piatti gustosi e veloci, un centinaio in tutto gli espositori sparsi nell’anello del centro storico che unisce corso Vittorio Emanuele, via Nora e via Corinaldi.

Nel pomeriggio a prendersi la scena è stato il momento dedicato alla sfilata dei gruppi folk, e l’esibizione dei Boes e Merdules, le maschere tipiche di Ottana: da applausi le esibizioni dell’Orchestra popolare sarda di Orlando Mascia, dei piccoli allievi di Matteo Muscas.

Prima del tramonto, gran finale con i Tenores di Neoneli e di Elio, che hanno suggellato la terza edizione di Domus antigas.

