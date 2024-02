Nessun atto vandalico è stato consumato il 15 gennaio scorso sul pullman di linea che quel giorno accompagnava studenti e altri pendolari a Dolianova. Nella vicenda era rimasto coinvolto suo malgrado un ragazzino che era stato denunciato per danneggiamento di un autobus e per interruzione di pubblico servizio

Nel primo pomeriggio del 15 gennaio scorso, un mezzo dell’Arst carico di studenti stava arrivando a Dolianova quando il martello francivetro di emergenza, collocato sul lato posteriore del mezzo, si staccava mandando in frantumi un finestrino. Il conducente chiamava subito i carabinieri sostenendo che a infrangerlo era stato il ragazzo, che viaggiava proprio in prossimità del punto del danno.

Il padre del ragazzo che aveva provveduto a pagare il risarcimento dei danni. Ma i carabinieri di Dolianova hanno visionato le immagini delle telecamere interne al mezzo pubblico ed è emerso che in realtà il ragazzo aveva provocato la caduta del martelletto, ma in maniera del tutto accidentale e non voluta. Le immagini sono molto chiare. Resta dunque il risarcimento del danno, ma il profilo penale dovrebbe essere presto archiviato.

