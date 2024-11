Settanta atleti e 30 volontari. Due giornate intense dedicate allo sport e alla solidarietà. Grande successo per i giochi regionali di Nuoto Special Olympics, riservati ad atleti con e senza disabilità intellettiva che si sono tenuti lo scorso fine settimana nella piscina Atlantide di Dolianova. La manifestazione organizzata dal Team Special Olympics con il patrocinio dell’assessorato regionale dello Sport, del Coni, del Comune di Dolianova e dell’ente di promozione MSP, ha riunito gli atleti speciali provenienti da tutta la Sardegna.

Un importante momento di incontro per sensibilizzare il territorio e promuovere la cultura dell’inclusione attraverso lo sport, la comprensione e la valorizzazione di tutte le diversità diversità. Le gare si sono svolte suddividendo gli atleti per abilità e non per diagnosi, con la partecipazione di ragazzi senza disabilità nelle staffette miste. Al termine, tutti gli atleti, secondo la posizione ottenuta in gara, sono stati premiati dagli organizzatori e dal sindaco di Dolianova Ivan Piras.

