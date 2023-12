Si è sentito male in casa a Dolianova e ha chiamato i soccorsi, ma all’arrivo di ambulanza e polizia locale la scoperta: nell’abitazione diverse armi fra carabine, una doppietta, cartucce per la caccia, pallettoni e pallini.

Dai controlli effettuati poi da carabinieri è risultato che le armi erano tutte regolarmente detenute, ad eccezione di un fucile semiautomatico Franchi che risultava invece rubato nel dicembre 2022 a un 74enne di Serdiana.

Per l’uomo, un 53enne disoccupato e incensurato e attualmente ricoverato al Brotzu per il grave malore che l’ha colpito, è scattata la denuncia per ricettazione e detenzione clandestina di arma da sparo.

