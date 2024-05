Domani dalle 9.30 alle 16 in alcune parti del centro abitato di Dolianova sarà interrotta l’erogazione dell’energia elettrica. Una misura necessaria per consentire di effettuare alcuni importanti lavori di manutenzione sugli impianti da parte delle squadre di E-distribuzione.

Nelle scorse settimane, in alcune zone del paese, si sono verificati diversi disservizi nella rete elettrica con numerose segnalazioni da parte degli utenti.

L’intervento di manutenzione programmata riguarderà diverse vie del centro storico e della periferia: via Nazario Sauro, via Trento, via Mazzini, via Montefiori, via S’Ortu ‘e s’Ollu, via S. Atzeni, via San Giovanni, via Murgioni, via Gerrei, via Indipendenza, vico Repubblia III, vico Trento e le località Su Frassu, Bingia Beccia, Bacu Cardu e Santu ‘Anni.

L’interruzione dell’energia elettrica, comunica il gestore della rete, interesserà solo le utenze alimentate a bassa tensione. Durante i lavori, l’erogazione della corrente potrebbe essere momentaneamente riattivata.

E-distribuzione raccomanda agli utenti di non commettere imprudenze (uso di ascensori, montacarichi o altri macchinari alimentati con l’energia elettrica).

