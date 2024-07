Dolianova si prepara a rinnovare il voto a San Michele Arcangelo. Due le giornate di festa dedicate al santo guerriero, protettore della fede cristiana a cui è intitolata una piccola chiesa situata su un’altura a circa 6 km dal paese sulla strada che conduce al Monte Serpeddì, in un punto del territorio di grande pregio ambientale.

I festeggiamenti prenderanno il via sabato 13 luglio alle 18 con il Santo Rosario nella chiesa di san Biagio. Subito dopo ci sarà la consegna della bandiera al Comitato di San Michele e la partenza del simulacro verso la chiesa campestre di Santu Miali circondata da un bosco di lecci e sughere. L’arrivo è previsto per le 20.30. Alle 21, dopo uno spuntino a base di prodotti locali, si darà spazio alla musica e ai balli. I festeggiamenti proseguiranno domenica 14 luglio. Dopo la messa delle 11.30, ci sarà una nuova processione intorno alla chiesa campestre. Alle 13.00 il tradizionale appuntamento con il “Ballu de missa” che precederà il pranzo comunitario.

L’orchestra Gigi & Gigi animerà il pomeriggio con una gara di ballo a premi. In serata è previsto il rientro del simulacro del Santo in paese con la partenza fissata intorno alle 21 da Santu Miali. Una volta giunto in paese sarà accompagnato in processione fino alla chiesa di San Biagio da cavalieri, banda musicale e gruppi in costume. A conclusione della festa spettacolo pirotecnico a cura della Ditta Massa.

