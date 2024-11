Alla guida di un mezzo rubato, sperona l’auto dei carabinieri ma poco dopo finisce fuori strada, in una cunetta.

Un 29enne è stato arrestato la scorsa notte a Dolianova dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile. L’uomo, disoccupato di origini marocchine già noto alle forze dell’ordine, è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione di veicolo rubato.

Qualche settimana fa un uomo residente a Uta aveva sporto denuncia alla locale Stazione dei carabinieri, segnalando il furto della sua Renault Clio parcheggiata vicino casa. Vettura che è stata vista la scorsa notte in movimento a Dolianova, in via Cagliari nei pressi di un supermercato.

I carabinieri hanno riconosciuto il veicolo e intimato l’alt, ma il conducente ha cercato di eludere il controllo e scappare, speronando il mezzo dei carabinieri. Il tentativo di fuga è durato poco, perché il 29enne è finito fuori strada, bloccato in una cunetta. Quindi è sceso dall’auto ed è scappato a piedi, cercando anche di fermare altri veicoli di passaggio, ma è stato inseguito e bloccato. Non contento, ha cercato di resistere alla cattura sferrando calci e pugni ai carabinieri, che lo hanno immobilizzato. In auto con lui c’era una quarantenne di Dolianova, che è stata denunciata a piede libero per ricettazione in concorso. Il 29enne invece è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma in attesa del rito direttissimo.

Il veicolo rubato è stato trattenuto in attesa di accertamenti, al suo interno c’erano vari strumenti da scasso.

