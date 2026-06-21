La Compagnia teatrale "Il Salto del Delfino" propone, col patrocinio del Comune, la sesta edizione della rassegna di spettacoli all'aperto "Teatri d'Estate" che iniziata oggi si concluderà il 10 luglio a Villa de Villa, in via Carducci, a Dolianova.

Nei giorni scorsi, è stata presentata Alice nelle meraviglie. Il 3 luglio, "Donne al Centro". Un gruppo di amiche vuole aprire un centro di aggregazione sociale nel proprio paese. Una sfida che si scontra con i pregiudizi e alcuni nodi del passato, che riemergono dai vissuti emotivi e familiari.

Il 10 luglio, Viola e Blu. Viola cresce e si pone tante domande che riguardano il mondo che la circonda. Il suo amico Blu la aiuterà a trovare le risposte che cerca. Uno spettacolo sulla parità di genere, pensato per gli adulti e i bimbi, a partire dalla prima infanzia.

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