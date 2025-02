Una donna è stata arrestata a Dolianova per aver accoltellato l’ex compagno.

Si tratta di una 31enne già nota alle forze dell’ordine, la vittima è invece un uomo di 34 anni. I due erano assieme in un’abitazione, dove si trovavano anche il padre e il cognato della donna, due uomini di 63 e 37 anni.

Secondo una prima ricostruzione, nella casa c’è stata un’accesa discussione familiare che è degenerata all’improvviso. La donna in un impeto di rabbia ha impugnato un coltello a serramanico e ha colpito l’ex compagno all’addome.

Un familiare della vittima ha immediatamente lanciato l’allarme contattando il 112. Sul posto i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Dolianova e il personale del 118. L’uomo è stato portato in codice rosso al Policlinico di Monserrato, dove è attualmente ricoverato non in pericolo di vita.

La donna è stata portata in caserma e si è avvalsa della facoltà di non rispondere, non ha voluto fornire dichiarazioni né motivazioni in merito a quanto accaduto. Dopo le formalità di rito, è stata posta ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.



