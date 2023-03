Percorreva una strada tra il centro e la periferia di Monserrato in bicicletta, alle 6 del mattino, con il volto coperto da una sciarpa per non farsi individuare dalle telecamere sparse nel percorso. Anche perché la sua azione non era poi così nobile: spargeva escrementi animali e non solo nel marciapiede e nella zona del parco di via Porto Botte, dove giocano i bambini.

Ma due agenti in borghese della polizia municipale guidati dal comandante Massimiliano Zurru e i volontari del Nogra hanno smascherato l’imbrattatore seriale, visto che era diventata prassi. M. F., 78 anni commerciante, è stato sanzionato con 12 verbali e 4.500 euro. L’anziano è stato segnalato alle autorità competenti per reati ambientali.

«Mi dispiace molto quel che è accaduto e perché la persona in questione sia implicata», dice il sindaco Tomaso Locci. «Lo vedo come un atto di disprezzo della mia amministrativa, perché quel parco era stato rimesso a posto con grandi sforzi. Gli operatori, poi, venivano accusati di non pulire».

(Unioneonline/lopi)

© Riproduzione riservata