La sensibilizzazione sul tema dei disturbi alimentari, è stata al centro di un incontro che si è tenuto oggi al Teatro civico di Sinnai con protagoniste cinque classi della scuola secondaria di Via Trento nell'ambito della Giornata Nazionale del “Fiocchetto Lilla”. Un appuntamento voluto dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Centro Ananke Cagliari - Centro per la cura dei disturbi alimentari.

L’incontro si è focalizzato sulle caratteristiche dei disturbi, sui "campanelli d'allarme", sulle testimonianze e sul ruolo fondamentale della prevenzione. Le ragazze e i ragazzi della scuola secondaria hanno partecipato attivamente all'iniziativa trascrivendo su un petalo di carta delle riflessioni, delle frasi motivazionali, delle strofe di poesie e di canzoni. Gli operatori hanno letto i messaggi delle alunne e degli alunni volti a far rifiorire la speranza, ad alimentare il desiderio di guarigione, generare accoglienza e comprensione, offrendo un sostegno a chi soffre, a chi vive e lotta contro questi disturbi.

Per l'assessore alla Pubblica istruzione Massimo Leoni, «l'attività di sensibilizzazione rappresenta un tassello fondamentale per offrire un contributo concreto alla riduzione dell'insorgenza dei disturbi del comportamento alimentare. Informare e sensibilizzare i nostri piccoli cittadini è un dovere per l'amministrazione e la volontà è quella di proseguire nella trattazione di argomenti così importanti per favorire la tutela della salute all'interno nostra comunità».

