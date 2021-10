Un 42enne di Villaputzu, disoccupato e con precedenti denunce a carico, è stato denunciato a piede libero in quanto identificato come il responsabile di un atto vandalico ai danni di un locale di via Nazionale.

I fatti risalgono al 9 agosto scorso, quando attorno alle 2.30 del mattino l’uomo aveva danneggiato con un pugno il vetro touch screen dell'erogatore automatico di bevande dell’esercizio commerciale, causando un danno di 780 euro.

L'atto di vandalismo era stato ripreso molto chiaramente dalla microcamera installata presso l'impianto, tanto da consentire il riconoscimento dell'autore dell'atto vandalico con estrema chiarezza per i carabinieri che già conoscevano quella persona.

