Dura protesta dei sindaci della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo: in quindici si sono presentati questa mattina davanti a Villa Devoto, a Cagliari, sede della giunta Regionale, e hanno restituito le loro fasce tricolori al governatore Christian Solinas appendendole all'ingresso della sede di rappresentanza della Giunta.

I primi cittadini protestano principalmente contro quello che ritengono un "depotenziamento" dell'ospedale San Giuseppe di Isili, dove il Pronto soccorso, a seguito di un provvedimento dell'Azienda sanitaria di alcuni giorni fa, è rimasto senza medici andati a ricoprire la carenza di organico del reparto di medicina in un valzer di camici bianchi per affrontare l'emergenza Covid.

I primi cittadini denunciano anche una grave situazione sul fronte delle vaccinazioni, "che procedono a rilento", e lo "smantellamento dell'Usca territoriale ora che ci si potrebbe trovare ad affrontare la nuova ondata della pandemia". Una situazione che penalizza fortemente le comunità di Serri, Escolca, Esterzili, Genoni, Gergei, Isili, Laconi, Mandas, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Seui e Seulo.

Per tutti parla il sindaco di Isili, Luca Pilia: "Nel nostro territorio è stato violato il diritto fondamentale alla salute dei cittadini. La mancanza di medici al Pronto soccorso determina ripercussioni pesanti sui cittadini che lottano ogni giorno con le distanze enormi e l'aggravio dei costi per poter raggiungere qual si voglia presidio medico. Ci hanno smantellato l'Usca ora che stanno riprendendo i contagi e le vaccinazioni procedono troppo lentamente”.

"Nella riunione del 6 agosto a Cagliari - sottolinea ancora il sindaco di Isili - avevamo portato le nostre rimostranze al presidente Solinas e all'assessore alla Sanità Mario Nieddu, che avevano preso impegni con noi. Impegni che non solo non sono stati rispettati ma ci hanno tolto anche il Pronto Soccorso che ancora il 6 agosto funzionava. Ci sentiamo abbandonati, per questo motivo oggi abbiamo restituito le fasce tricolori al presidente".

