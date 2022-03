Trovato in possesso di stupefacenti e di materiale per il taglio e il confezionamento, un 21enne di Sinnai è stato arrestato dai carabinieri.

Dopo aver raccolto varie informazioni, i militari hanno sottoposto il giovane a una perquisizione personale e domiciliare recuperando due involucri di cellophane termosigillato, contenenti complessivamente 163,6 grammi di marijuana, la somma di 100 euro in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione e materiale vario per il taglio e il confezionamento dello stupefacente in dosi. Il tutto è stato sequestrato.

Il 21enne è stato messo ai domiciliari: domani è in programma l’udienza di convalida al tribunale di Cagliari.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata