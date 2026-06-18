Prosegue con grande successo l’iniziativa culturale "Tutti all’Opera", la rassegna dedicata alla guida all'ascolto delle opere liriche, che vede protagonista la programmazione della stagione 2025-2026 del Teatro Lirico di Cagliari.

Il prossimo appuntamento, il quinto del ciclo, sarà interamente dedicato alla celebre opera "Turandot" di Giacomo Puccini. L'incontro è fissato per lunedì 22 giugno alle ore 18:30, presso il Teatro Comunale "Antica Valeria" in via A. Moro, 1, a Decimomannu.

A guidare il pubblico in questo affascinante viaggio musicale sarà il professor Fabio Trudu, esperto del settore. L'evento è organizzato dall'Associazione Turistica Pro Loco di Decimomannu, in collaborazione con il Comune di Decimomannu (Assessorato Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura) e il gruppo "Amanti della Lirica" di Decimomannu.

La partecipazione all'incontro è aperta a tutta la cittadinanza con ingresso libero. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Associazione Turistica Pro Loco tramite l'indirizzo email a.t.prolocodecimomannu@gmail.com, il numero WhatsApp 379 1765 018, oppure consultando le pagine Facebook e Instagram della Pro Loco Decimomannu.

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