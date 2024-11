Grande impegno da parte del Comune, delle istituzioni e delle associazioni di volontariato di Decimomannu nell’organizzare una serie di manifestazioni rivolte alla sensibilizzazione sulla violenza contro le donne.

Gli appuntamenti hanno preso il via lunedì scorso, con l’importante contributo informativo dei Carabinieri di Decimomannu e del comando della Compagnia di Iglesias, e andranno avanti fino al 30 novembre: «La violenza di genere è un problema che riguarda tutti noi - dichiara la sindaca Monica Cadeddu - e ogni piccolo gesto può fare una grande differenza».

Essere partecipi è uno dei modi efficaci per contribuire al contrasto della piaga sociale: «Ciascuno di questi incontri non solo dimostra il nostro sostegno, ma aiuta anche a diffondere consapevolezza nella comunità. Più siamo più la nostra voce sarà forte e ascoltata».

Grande la partecipazione alla fiaccolata che si è tenuta ieri sera, partita da piazza Municipio e giunta fino al teatro comunale: tante persone, con una candela in mano, hanno camminato in silenzio per le vie del paese e alcune di loro hanno portato con sé la foto di una delle tante vittime di violenza di cui la cronaca si è fatta ricca in questi ultimi anni. Foto che, all’arrivo in teatro, sono state posizionate su una panchina rossa.

Anche stasera grande successo e partecipazione alla tavola rotonda intitolata “La violenza delle relazioni è nelle relazioni”. Previsto per domattina l’incontro con le scuole medie e superiori di Decimomannu. Infine sabato 30 novembre l’associazione “Flauto Majico” manderà un messaggio al pubblico con lo spettacolo musico-teatrale “Maria”.

