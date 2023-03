Due località, Is Bagantinus e Is Orrus a Decimomannu, alle 5 circa di stamattina sono rimaste senza energia elettrica, a causa delle violente raffiche di maestrale che durante la notte hanno danneggiato i cavi delle linee aeree di media tensione.

È intervenuta E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione, non appena giunta la segnalazione. Per fare in modo che gli utenti rimanessero senza corrente il meno possibile, sono stati installati due gruppi elettrogeni.

Nella zona infatti si trovano alcune abitazioni non servite dall'acqua di rete che dunque non potendo utilizzare le autoclavi alimentate con la corrente elettrica sarebbero rimaste anche senz'acqua. Le squadre di intervento stanno lavorando per ripristinare il prima possibile gli impianti.

A Is Orrus il terminale è stato riparato e rimane un problema individuato in un secondo momento su un conduttore spezzato che sarà risolto non appena diminuirà il vento, mentre a Is Bagantinus resterà molto probabilmente in azione fino a domani, quando saranno ultimate le riparazioni.

