Rivoluzione in arrivo per la viabilità a Decimomannu, ma i commercianti non ci stanno e sono sul piede di guerra. Lo scorso 14 febbraio, il Comune ha presentato un piano che riguarda pressoché tutti i quartieri e molte strade principali, in primis via Nazionale. Che, secondo il progetto, diventerà a breve a senso unico e percorribile da solo da chi proviene da Assemini: le auto in arrivo dalla Ss 196, alla rotonda di Santa Greca, non potrebbero più proseguire ma sarebbero costrette a girare a sinistra verso la 130 o a destra in via Repubblica. L'avvio è previsto in tempi rapidi, con il Comune che sta preparando la cartellonistica. Ma per i commercianti le ripercussioni negative sul loro lavoro sarebbero enormi.

Un tratto di via Nazionale a Decimomannu, fra quelli interessanti dalle modifiche alla viabilità

«Chiediamo che si temporeggi su questa soluzione», la richiesta di Stefania Incani, proprietaria di un bar in via Nazionale. Una strada dove i commercianti, 20 in tutto, sono contrari in blocco alla rivoluzione: «Così si impedisce il passaggio delle auto dalla statale 196 e dalla 130: per noi sparirebbe tutto il loro indotto. Chi arriva da Villasor o Serramanna girerà direttamente sulla 130 e ci salterà, con evidenti problemi. Abbiamo già segnalato al Comune, in un recente incontro, di essere contrari: il sindaco continua a dire che è una fase sperimentale, ma una volta che vengono investiti soldi pubblici è pressoché impossibile che non diventi definitiva. E per noi sarebbe un grosso danno».

Via Nazionale a Decimomannu

I motivi dati dal Comune di Decimo sono legati alla sicurezza. Ma questa spiegazione non convince i commercianti: «Via Nazionale è una strada dove già si viaggia a velocità elevate, con il senso unico la situazione peggiorerebbe», prosegue Incani. Fra le problematiche ritenute principali dal Comune quelle del passaggio dei pullman col doppio senso: «Ma i marciapiedi e la carreggiata sono abbastanza larghi, non capiamo la necessità di attuare una rivoluzione del genere così in fretta».

Decimo, via Nazionale

Le 20 attività hanno dato delle loro ipotesi, per ora scartate dall'amministrazione: «Il progetto è stato presentato già pronto, senza che nemmeno venissimo consultati. È stato creato senza ascoltare le nostre opinioni, né quelle di altri», l’amarezza della commerciante. «Una delle nostre richieste è quella di provare il senso unico solo per i mezzi pesanti, lasciando le auto a doppio senso. Poi mettere dei dissuasori, che risolverebbe le problematiche di sicurezza per pedoni e automobilisti. Chiediamo si inizi una sperimentazione in questo senso, che avrebbe vantaggi per tutti: ci permetterebbe di non perdere una parte importantissima della nostra clientela».

