C’è la manifestazione contro la chiusura del ponte di ferro di Villaputzu, gli studenti sono invitati a partecipare: la loro assenza sarà giustificata.

È una chiamata al corteo la circolare del dirigente dell’istituto di istruzione secondaria superiore Einaudi-Bruno di Muravera, Mario Secchi. Il preside ha deciso di appoggiare la protesta indetta dal sindaco Sandro Porcu, dopo l’emanazione dell’ordinanza della provincia del Sud Sardegna che per mesi vieta l’accesso sull’infrastruttura di collegamento tra i paesi del Sarrabus.

Gli studenti delle sue scuole, se residenti a Villaputzu, sono esonerati dal presentarsi a lezione: dovranno solo comunicare sul registro elettronico la loro adesione alla manifestazione dell’11 dicembre (con raduno davanti al Municipio alle 11,30). Gli altri potranno uscire prima, alle 10,15, «per raggiungere autonomamente il luogo dell’incontro». Per i minorenni è prevista la liberatoria da parte dei genitori. Il preside invita tutto il personale non in servizio a partecipare alla protesta.

Il provvedimento è stato assunto aderendo a una richiesta del primo cittadino perché, spiega Secchi, la chiusura del ponte sul Flumendosa comporta «gravi ricadute sul nostro territorio», si legge nella circolare.

