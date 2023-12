Il ponte di ferro sul Flumendosa - quello che collega Muravera e Villaputzu - è stato chiuso oggi al traffico a metà mattina. Ad eseguire l’ordinanza della Provincia del Sud Sardegna (il ponte sarebbe a rischio crollo imminente) gli operai della ProService.

Da oggi per raggiugere Villaputzu sarà necessario passare da Quirra per un percorso – per chi arriva da Muravera – di 18 chilometri anziché tre.

Una mazzata per Villaputzu e per il Sarrabus: il ponte resterà chiuso per 540 giorni, il tempo necessario per eseguire i lavori di ristrutturazione. Il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu ha annunciato battaglia e azioni forti «per una decisione che ritengo vergognosa». Lunedì 11 dicembre è stato convocato un Consiglio comunale straordinario e urgente proprio sul ponte.

