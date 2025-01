Per le strade di Villasor anche questa settimana continuano i lavori di vario genere, con relative modifiche (temporanee) alla viabilità per consentire agli operai di lavorare in sicurezza. Fino al 31 gennaio, dalle ore 7 alle 18, vanno avanti le operazioni in via Berlinguer, tra via San Sperate e via Emilio Piano, in via R. Cocco, tra via Giuseppe Verdi e via Milano e in via Toscanini, tra via Arborea e via Giuseppe Verdi. Previsti in questo caso i divieti di sosta e fermata. La restrizione non si applica ai residenti e ai mezzi di soccorso.

I lavori, cominciati già da una settimana, riguardano la manutenzione straordinaria della viabilità comunale. Martedì 28 gennaio, invece, dalle 8:30 alle 14:00, sarà vietata la sosta su entrambi i lati di via Gramsci (la strada è a doppio senso) per delle operazioni sulla rete idrica.

Anche in questo caso, residenti e mezzi di soccorso potranno accedere alle proprietà private. La popolazione viene avvisata delle modifiche di volta in volta, con la segnaletica temporanea predisposta dalle ditte incaricate almeno 48 ore prima dell’inizio degli interventi.

