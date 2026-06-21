Si sono conclusi i lavori nel Parco Asusa di Isili, per la nuova illuminazione, per la riapertura dei servizi igienici ed è stato installato un defibrillatore. Questo punto di incontro e socializzazione che è anche il cuore pulsante del paese, si rifà dunque il look e si prepara a vivere una nuova stagione, offrendo ai cittadini non solo una nuova illuminazione ma anche più servizi, sicurezza e comfort.

Un intervento questo che si è concluso fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale per restituire alla comunità uno spazio moderno e pienamente fruibile anche dopo il tramonto, specialmente durante le calde serate estive. Il progetto ha riguardato diverse aree strategiche del parco, con l'obiettivo di soddisfare le esigenze di cittadini di tutte le età. Sono stati installati nuovi punti luce dedicati che garantiscono la massima visibilità e sicurezza per i più piccoli, permettendo loro di giocare in totale tranquillità.

L'illuminazione è stata posizionata anche in prossimità dei vialetti e dell'area dei tavoli e anche il campo di calcetto presente nel parco è stato dotato di nuovi fari che consentiranno ad appassionati e ragazzi di praticare sport anche in orario serale. Accanto all'intervento sull'illuminazione, l'amministrazione ha installato un defibrillatore semiautomatico (DAE) di ultima generazione, un presidio salvavita fondamentale che garantirà una maggiore tutela per tutti. Inoltre la struttura doge si trova il bagno pubblico è stata risanata, riaperta e resa finalmente fruibile e accessibile a chi frequenta l’area verde.

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