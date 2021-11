Per acquistare una piscina non interrata, lo avevano indotto – con artifizi e raggiri – ad effettuare un bonifico di 750 euro, ma l’oggetto non era mai stato consegnato. La vittima del raggiro, un 55enne di Mandas, aveva avviato la trattativa per la compravendita dopo aver risposto a un annuncio su un noto sito online, poi la conclusione era avvenuta con contatti diretti e fuori dal circuito ufficiale.

Capito di essere stato truffato, l’uomo si era rivolto ai carabinieri che sono riusciti a identificare tre persone: un 37enne, un 31enne e un 80enne, tutti di Crotone e con precedenti denunce a carico.

Ricevuto il denaro, si erano resi irreperibili e anche l’utenza telefonica usata per le comunicazioni risultava non più funzionante.

I militari sono però risaliti alla loro identità attraverso l’individuazione di chi avesse materialmente ricevuto il bonifico e di chi aveva in uso il numero di telefono impiegato per il raggiro.

