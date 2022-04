Si sono svolti a Maracalagonis i funerali del pensionato Antonio Cocco, morto mercoledì in un incidente stradale sulla circonvallazione del paese. Il rito funebre è stato celebrato dal parroco don Elvio Puddu che ha ricordato la figura dell’uomo, un ex emigrato a Torino, rientrato diversi anni fa in paese. Una persona conosciuta e stimata da tutti.

Mercoledì mattina era alla guida della sua auto che per cause ancora in via di accertamento si è scontrata con un’altra macchina condotta da un giovane di Quartu: il pensionato è morto sul colpo rendendo inutili tutti i tentativo di salvargli la vita.

La circonvallazione è una strada insidiosa: il Comune ha chiesto da tempo l’intervento della Città metropolitana per metterla in sicurezza.

