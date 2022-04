Un pensionato di 87 anni è morto nella mattinata in un incidente stradale sulla circonvallazione, nell’abitato di Maracalagonis.

L’uomo era alla guida della sua Fiat Uno che si è scontrata, per cause in via di accertamento, con un’altra macchina condotta da un giovane. Il pensionato, Antonio Cocco, è morto sul colpo.

Il conducente dell’altra macchina, un 36enne di Quartu, è stato trasportato al Policlinico di Monserrato. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto dell’incidente le ambulanze del 118, i Vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu per i rilievi di legge.

La vittima era molto conosciuta e stimata: per anni ha lavorato a Torino, poi il ritorno a Maracalagonis diversi anni fa.

