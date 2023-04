Un piano da 68 milioni di investimenti, che coinvolge 11 comuni della Città Metropolitana di Cagliari (esterni al capoluogo) e con 12 interventi previsti sulle strade. È quanto è stato presentato stamattina dal sindaco metropolitano Paolo Truzzu e dal consigliere delegato alla Viabilità Antonello Floris, con inizio immediato di quasi tutti i lavori (uno è già cominciato) e l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale. «Questi interventi sono il risultato di un lavoro intenso e proficuo dell'amministrazione e degli uffici, in stretta collaborazione e sinergia con i comuni interessati», afferma il sindaco metropolitano Paolo Truzzu. «Un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi e dimostra come il modello città metropolitana funzioni e porti beneficio a tutto il territorio nel suo complesso, e non solo al capoluogo intorno al quale gravita».

Gli interventi. I lavori interesseranno i comuni di Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Sestu, Sinnai, Maracalagonis, Settimo San Pietro, Elmas, Assemini, Villa San Pietro, Uta, Capoterra e Burcei. Il principale è quello della realizzazione della nuova strada di collegamento Burcei-Sinnai-Maracalagonis, un tracciato di 15,7 chilometri (circa sette in meno di quello esistente) con investimento di poco meno di 48 milioni (finanziamento RAS Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, fondi propri Città Metropolitana di Cagliari e risorse PNRR).

Gli altri riguardano il restyling di viale Marconi tra Quartu e Quartucciu, due tratti dell'ex SS 131 a Sestu, varie manutenzioni di strade provinciali e intercomunali (fra cui l'ex Sulcitana, la SP15, via Brigata Sassari tra Quartu e Quartucciu, il collegamento tra la SS 195 e Perd'e Sali e il raccordo di Sa Cantonera a Sestu). In programma inoltre l'attraversamento pedonale della stazione ferroviaria di Uta-Villaspeciosa, il completamento della circonvallazione di Capoterra e la manutenzione di SP17 (Quartu-Villasimius) e SP 92 (Saline Conti Vecchi-Capoterra). Già iniziati i lavori sulla SP 15, nel tratto fra via Nazionale a Maracalagonis e il confine con Sinnari, a breve inizieranno quelli direzione rotatoria di Sa Funtanedda e nel tratto dalla rotonda della zona industriale di Sinnai fino al centro abitato.

