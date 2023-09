Fine settimana ricco di appuntamenti al Museo Dart di Dolianova per la chiusura del progetto fotografico “Padri e figli” di Salvatore Ligios. Due giorni dedicati all’architettura, alla musica e al cinema con ospiti di prestigio.

Si parte venerdì, alle 19, con una mostra dedicata ad Alberto Ponis, artefice delle architetture della Costa Smeralda con oltre 200 progetti residenziali realizzati tra il 1960 e il 1990. La storia di Ponis sarà tracciata dall’architetto Paola Mura. Alle 20, spazio alla musica con le note jazz del Modern Jass Duo (chitarra e pianoforte) composto da Giorgio Murtas e Marco Meloni.

Il cinema sarà il protagonista assoluto della serata di sabato 30 settembre, a partire dalle 20, con la proiezione dei film candidati al premio “Italymbas”, assegnato dalle giurie popolari alle minoranze linguistiche riconosciute in Italia. Quattro i film in concorso: “Cara a su ‘entu” di Andrea Deidda per il sardo, “Ulderica fruta di Mont” di Stefano Giacomuzzi per il furlan; “Monologues” di Andrea Franceschini per il ladino e “Mia fonì grika” di Paola Manno per il griko.

