Castiadas si conferma un paradiso per i ciclisti grazie alla sua perfetta combinazione di natura selvaggia, ospitalità calorosa e bellezza incontaminata. Ieri dopo aver percorso chilometri in questa ambiente da favola, tanti bikers si sono ritrovati al bar della borgata di Camisa, per un momento di relax tra impressioni e qualche assaggio.

«Questa stagione turistica - ha detto il sindaco di Castiadas, Eugenio Murgioni - è stata caratterizzata non solo dalle nostre spiagge incantevoli, ma anche dalla presenza di tanti appassionati di ciclismo che hanno scelto il nostro territorio per scoprire in bici i suoi angoli più nascosti. Benvenuti a tutti. I nostri sentieri, che attraversano montagne , colline e offrono vedute mozzafiato sul mare, rappresentano un invito irresistibile per gli amanti della natura e dello sport. Tuttavia, ciò che rende davvero speciale l’esperienza a Castiadas non è solo la bellezza del paesaggio, ma l'ospitalità dei nostri cittadini, la ricchezza della nostra tradizione culturale e culinaria, e i numerosi luoghi affascinanti da esplorare nell’entroterra. Ogni angolo del nostro territorio offre qualcosa di unico da scoprire».

Ora che la stagione balneare inizia va verso la conclusione, si scoprono tante altre opportunità, compresa quella dei ciclisti, che fanno sempre più capolino anche da queste parti. In molti hanno scoperto questo posto, altri lo stanno facendo ora.

