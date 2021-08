Ubriaco alla guida di un’auto è stato coinvolto in un incidente. E dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che non solo si era messo al volante in stato d’ebbrezza, ma che non aveva mai conseguito la patente.

Protagonista, in negativo, della vicenda, andata in scena a Castiadas, un 50enne di origine rumena.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i militari della stazione di Villasalto, che hanno proceduto ai rilievi.

Nel corso degli accertamenti il 50enne è stato sottoposto ad etilometro, risultando positivo, con una quantità di alcol nel sangue più che doppia rispetto al limite consentito.

Non solo: gli uomini dell’Arma hanno hanno scoperto che non aveva la licenza di guida.

Per questo sono scattati gli inevitabili provvedimenti: denuncia, multa e sequestro del veicolo.

