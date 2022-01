Aumentano i casi di Covid a Castiadas, con positività verificatesi nelle scuole dell'obbligo: già attivata la didattica a distanza per due classi della primaria. “Sarà premura dell'amministrazione comunale in collaborazione con la dirigente scolastica - dice il sindaco Eugenio Murgioni - valutare le varie opzioni per trovare le migliori soluzioni. L'amministrazione inoltre si riserva l'opportunità di organizzare un altra campagna di screening per chi frequenta le scuole dell'obbligo.Qualora il problema dovesse aggravarsi non si escludono misure più restrittive”.

"Consigliamo a tutti i genitori e ai loro bambini – dice Murgioni – di stare a casa quando si sta poco bene e nel caso di contattare il medico di fiducia”.

