Sono stati riavviati a Castiadas i lavori di completamento delle opere necessarie per la messa in sicurezza e il ripristino delle strade sterrate di propria competenza presenti nelle borgate del territorio. «L’intervento verrà realizzato tramite l’utilizzo di una copertura in terra stabilizzata il cui risultato – dice il sindaco Eugenio Murgioni - permetterà di ottenere infrastrutture ecocompatibili ed ecosostenibili che valorizzino e abbelliscano il nostro territorio, senza impattare sulla qualità del nostro ambiente».

Nella borgata di Olia Speciosa si interverrà nelle Vie Mandrolisai e Caros; nella borgata di Camisa nelle vie Camisa traversa III e Dei Mandorli; all'Annunziata in Via Degli Asfodeli e Vico dei Ginepri. Il progetto prevede pure la sistemazione della strada provinciale a San Pietro, delle vie XI agosto e dell’Officina e lungo le vie sterrate del Borgo storico di Castiadas centro. Si è già intervenuti in due strade extra urbane con lavori di messa in sicurezza di via Frumini Cerau e Vico II Sabadi.

«Castiadas - aggiunge Murgioni - si prepara così alla stagione stagione estiva: un paese ordinato, curato e ospitale con nuove e rinnovate infrastrutture stradali quali primo biglietto da visita per ogni visitatore. Parliamo tra l'altro di interventi che gioveranno all’intera comunità e in particolare al nostro tessuto socio economico».





