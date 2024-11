Vigili del fuoco in azione ieri notte a Senorbì per un incendio che ha interessato un’abitazione in località Pranu Coccoi, nei pressi della statale 547.

La richiesta di soccorso è arrivata alla sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari attraverso il Numero Unico Emergenza 112, alle 21.40 circa. Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento del distaccamento di Sanluri e un’autobotte di supporto della centrale operativa del Comando di Cagliari.

I Vigili del fuoco giunti sul posto con due automezzi e sette operatori, hanno lavorato senza sosta per alcune ore per spegnere l'incendio generalizzato in tutta la struttura, dove le fiamme hanno coinvolto arredi, vari materiali e il tetto, che è collassato. L’area è stata poi messa in sicurezza, da stabilire le cause del rogo. Nessuna persona risulta coinvolta.

(Unioneonline/v.f.)

