È ancora il gruppo di Domus de Maria ad aggiudicarsi il primo premio del carnevale intercomunale della costa sulcitana: il successo, arrivato per il terzo anno di fila, è stato centrato sia nella sezione carri che in quella dedicata ai gruppi a piedi grazie al tema degli indiani d’America. Secondo posto per il gruppo di Capoterra, con il carro ispirato a Pinocchio.

La finale del carnevale organizzato in maniera congiunta dai Comuni e dalle associazioni culturali di Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro, Pula e Domus de Maria si è tenuta ieri pomeriggio a Pula, e ha visto sfilare per le vie del centro cittadino migliaia di partecipanti. Per Domus de Maria, che già lo scorso anno aveva trionfato con il tema degli scozzesi, aggiudicarsi il primo premio è diventata ormai una consuetudine.

E per il risultato conseguito dai tanti partecipanti che per mesi hanno lavorato al progetto della costruzione del carro, della realizzazione dei costumi e delle coreografie, arrivano i complimenti anche dall’amministrazione comunale.

«Abbiamo coordinato i lavori con impegno e passione – raccontano gli assessori allo Spettacolo, Carla Leori, e alla Cultura, Davide Monni -, siamo molto orgogliosi per il lavoro e la partecipazione dei nostri concittadini, che con dedizione e cura hanno portato avanti il grande progetto del carro e del gruppo a piedi. La strategia di coinvolgere intere famiglie e i giovani del paese ha pagato ancora una volta».

