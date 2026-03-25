Via libera al terzo lotto dei lavori per la sistemazione idraulica di Frutti d’Oro: grazie al finanziamento di 500 mila euro ottenuto dalla Regione, il Comune porterà a termine il progetto di canalizzazione delle acque meteoriche dell’intero quartiere. Non ci saranno più strade allagate al primo acquazzone, l’atto finale del progetto che sta già dando importanti risultati grazie ai primi due lotti, terminerà con l’intervento previsto nelle strade che si affacciano sul mare.

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come i primi lavori abbiano già dimostrato tutta la loro utilità: «Strade come via Albatros, che in passato finivano letteralmente sott’acqua alle prime piogge, non hanno più avuto di questi problemi, garantire un regolare deflusso delle acque bianche era vitale per questo quartiere, visto che i residenti dovevano fare i conti con l’acqua che penetrava nelle loro case. Per l’intero progetto, diviso in tre lotti, è stato stanziato oltre 1,5 milioni di euro: i nostri uffici sono al lavoro per predisporre la gara d’appalto per assegnare l’ultimo tratto del progetto. Questa settimana, inoltre, partiranno i lavori a di Is margianis, che risolveranno i problemi di carattere idraulico di quella zona e permetteranno di avere strade finalmente agibili».

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, spiega come – dopo Frutti d’Oro – ci siano altre zone che necessitano di interventi strutturali per risolvere i problemi di carattere idraulico: «La strada fronte spiaggia di Maddalena si allaga dopo ogni acquazzone, stesso problema si riscontra nel settore B di Torre degli Ulivi, in difficoltà dall’alluvione del 2018. I lavori a Frutti d’Oro cominceranno dopo l’individuazione dell’impresa vincitrice della gara d’appalto, nel frattempo ci concentriamo su una zona periferica importante come Is margianis, che si trasforma in un pantano dopo ogni acquazzone».

Gigi Frau, consigliere di maggioranza e amministratore del condominio di Frutti d’Oro 2, ricorda i disagi prima dell’avvento dei primi lavori: «Prima del primo lotto avviato dall’amministrazione Dessì, i problemi di tenuta idraulica del quartiere erano enormi, sulla nostre strade si riversava tutta l’acqua proveniente dalla rotatoria sulla Strada statale 195. Abbiamo convissuto con il problema della strade allagate per anni: con i nuovi lavori anche i residenti delle vie Condor, Beccacce, Aironi e in parte Rondini non dovranno più sopportare disagi».

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