Migliaia di visitatori provenienti da tutto l’hinterland cagliaritano, le antiche case del centro storico aperte per mostrare uno spaccato della Capoterra del passato: successo per Lollas & Pratzas, l’appuntamento organizzato dal Comune che ha messo in vetrina per un fine settimana la storia e le tradizioni locali.

Complice la bella giornata di sole, domenica le antiche dimore di Capoterra sono state prese d’assalto dai tanti curiosi che dalla mattina, oltre ad ammirare le abitazioni, hanno preso parte ai laboratori degli antichi mestieri.

Soddisfatto il sindaco, Beniamino Garau, che ricorda come in occasioni simili Capoterra riesca sempre ad avvicinare tantissimi visitatori: «Bissare il successo della precedente edizione era difficile, ma anche quest’anno siamo riusciti a far apprezzare la nostra proposta ai tanti visitatori arrivati a Capoterra per visitare le antiche case. Questo successo è merito in primo luogo dei proprietari delle abitazioni, che hanno accettato di aprire le porte delle proprie case, ma anche degli assessorati guidati da Donatella Dessì e Gianluigi Marras, e delle associazioni».

